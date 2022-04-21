Сборная России по биатлону сохранит золото ЧМ-2017, несмотря на допинг Волкова

сохранит золотую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира 2017 года, несмотря на дисквалификацию

Об этом сообщил глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

«Могу подтвердить, что санкция не распространяется на чемпионат мира — 2017. Аннулированы только результаты, показанные на чемпионате России по биатлону 2013 года», — заявил Маккена в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Волков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил за употребление запрещённого фенотерола.

Россиянин употреблял препарат в марте 2013 года. Его дисквалифицировали на два года.

Напомним, кроме Волкова, в состав сборной России в эстафете на ЧМ-2017 входили Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.