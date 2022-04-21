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    Кормье высказался о возможном бое Миочича и Джонса

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    Джонс и Миочич могут встретиться уже летом на одном из турниров UFC. Для Джона это будет первый бой в тяжелом дивизионе.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

    Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье поделился своим мнением о возможном бое между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. По словам «DC», предугадать победителя в данном поединке будет очень сложно.

  • Даниэль Кормье
  • Экс-чемпион UFC
  • Это будет равный и конкурентный бой. У Джонса много приемов, но у Миочича есть нокаутирующий удар. Несмотря на то, что Миочич тяжеловес по природе, Джонс будет смотреться больше него

    • Джон Джонс последний раз выходил в октагон в 2020 году. Тогда он единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

    Стипе Миочич в марте 2021 года встречался с Фрэнсисом Нганну. Американский боец хорватского происхождения проиграл бой нокаутом и потерял чемпионский пояс в тяжелом дивизионе.

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