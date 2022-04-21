Кормье высказался о возможном бое Миочича и Джонса

Даниэль Кормье Фото: globallookpress.com
Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье поделился своим мнением о возможном бое между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. По словам «DC», предугадать победителя в данном поединке будет очень сложно.
Джон Джонс последний раз выходил в октагон в 2020 году. Тогда он единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.
Стипе Миочич в марте 2021 года встречался с Фрэнсисом Нганну. Американский боец хорватского происхождения проиграл бой нокаутом и потерял чемпионский пояс в тяжелом дивизионе.