Кормье высказался о возможном бое Миочича и Джонса

Джонс и Миочич могут встретиться уже летом на одном из турниров UFC. Для Джона это будет первый бой в тяжелом дивизионе.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье поделился своим мнением о возможном бое между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. По словам «DC», предугадать победителя в данном поединке будет очень сложно.

Даниэль Кормье Экс-чемпион UFC Это будет равный и конкурентный бой. У Джонса много приемов, но у Миочича есть нокаутирующий удар. Несмотря на то, что Миочич тяжеловес по природе, Джонс будет смотреться больше него

Джон Джонс последний раз выходил в октагон в 2020 году. Тогда он единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Стипе Миочич в марте 2021 года встречался с Фрэнсисом Нганну. Американский боец хорватского происхождения проиграл бой нокаутом и потерял чемпионский пояс в тяжелом дивизионе.