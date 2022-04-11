Сехудо хочет подраться с Волкановски или Стерлингом

Экс-чемпион в легчайшей весовой категории UFC, завершивший карьеру в 2020 году после победы над Домеником Крузом, планирует возобновить свои выступления.

Генри Сехудо утверждает, что хочет подраться за титул с Александром Волкановски или Алджамейном Стерлингом.

Генри Сехудо Экс-чемпион UFC У Волкановски нет конкуренции в полулегком дивизионе кроме Макса Холлоуэя. Что касается легчайшего дивизиона, то я готов драться и со Стерлингом, и с Ти Джеем Диллашоу. Я побью обоих парней в бою за титул, который я никогда не терял. Пришло время возвращения короля

Заявил американец у себя в соцсетях. Ранее Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях.

На счету американского бойца 16 побед и 2 поражения в карьере. Также Генри намекал на поединок с Конором Макгрегором.