Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье

Японский фигурист набрал 109,63 балла. Второе место занял его соотечественник Юмо Кагияма (105,69), третьим стал еще один японец — Казуки Томоно (101,12).
Произвольная программа будет показана в субботу, 26 марта.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Короткая программа
- 1. Шома Уно (Япония) — 109,63
- 2. Юма Кагияма (Япония) — 105,69
- 3. Казуки Томоно (Япония) — 101,12
- 4. Илья Малинин (США) — 100,16
- 5. Даниэль Грассль (Италия) — 97,62
- 6. Винсент Чжоу (США) — 95,84
- 7. Морис Квителашвили (Грузия) — 92,61
- 8. Маттео Риццо (Италия) — 91,67
- 9. Киган Мессинг (Канада) — 91,18
- 10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 90,97
- 11. Денис Васильев (Латвия) — 90,95
- 12. Камден Пулкинен (США) — 89,50
- 13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 85,83
- 14. Ли Си Хен (Южная Корея) — 85,34
- 15. Кевин Аймо (Франция) — 85,26
- 16. Маурицио Цандрон (Австрия) — 83,10
- Донован Каррильо (Мексика) — снялся.