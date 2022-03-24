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    Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье

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    Японец Шома Уно занял первое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

    Шома Уно
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    Шома Уно

    Японский фигурист набрал 109,63 балла. Второе место занял его соотечественник Юмо Кагияма (105,69), третьим стал еще один японец — Казуки Томоно (101,12).

    Произвольная программа будет показана в субботу, 26 марта.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Короткая программа
    • 1. Шома Уно (Япония) — 109,63
    • 2. Юма Кагияма (Япония) — 105,69
    • 3. Казуки Томоно (Япония) — 101,12
    • 4. Илья Малинин (США) — 100,16
    • 5. Даниэль Грассль (Италия) — 97,62
    • 6. Винсент Чжоу (США) — 95,84
    • 7. Морис Квителашвили (Грузия) — 92,61
    • 8. Маттео Риццо (Италия) — 91,67
    • 9. Киган Мессинг (Канада) — 91,18
    • 10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 90,97
    • 11. Денис Васильев (Латвия) — 90,95
    • 12. Камден Пулкинен (США) — 89,50
    • 13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 85,83
    • 14. Ли Си Хен (Южная Корея) — 85,34
    • 15. Кевин Аймо (Франция) — 85,26
    • 16. Маурицио Цандрон (Австрия) — 83,10
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