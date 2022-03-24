Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье

Японецзанял первое место в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

Японский фигурист набрал 109,63 балла. Второе место занял его соотечественник Юмо Кагияма (105,69), третьим стал еще один японец — Казуки Томоно (101,12).

Произвольная программа будет показана в субботу, 26 марта.