Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Хэмилтон — третий

Пилот «Феррари»стал победителем первого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона 2022 — «Гран-при Бахрейна».

Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужден сойти из-за проблем с болидом.

Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.

Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.