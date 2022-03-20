Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Хэмилтон — третий

Шарль Леклер Фото: globallookpress.com
Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужден сойти из-за проблем с болидом.
Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.
Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.
«Формула-1». 1-й этап. «Гран-при Бахрейна»
- 1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)
- 2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 5,598
- 3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 9,675
- 4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 11,211
- 5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 14,754
- 6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 16,119
- 7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 19,423
- 8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 20,386
- 9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 22,390
- 10. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 23,064
- 11. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 32,574
- 12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 45,873
- 13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 53,932
- 14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 54,975
- 15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,335
- 16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 61,795
- 17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 63,829
- Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)