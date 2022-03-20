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    Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Хэмилтон — третий

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем первого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона 2022 — «Гран-при Бахрейна».

    Шарль Леклер
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    Шарль Леклер

    Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

    Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужден сойти из-за проблем с болидом.

    Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.

    Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.

    «Формула-1». 1-й этап. «Гран-при Бахрейна»
    • 1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)
    • 2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 5,598
    • 3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 9,675
    • 4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 11,211
    • 5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 14,754
    • 6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 16,119
    • 7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 19,423
    • 8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 20,386
    • 9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 22,390
    • 10. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 23,064
    • 11. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 32,574
    • 12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 45,873
    • 13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 53,932
    • 14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 54,975
    • 15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,335
    • 16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 61,795
    • 17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 63,829
    • Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)
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