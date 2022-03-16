Нэтан Чен не выступит на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Нэтан Чен Фото: globallookpress.com
22-летний американский фигурист не сможет принять участие в турнире из-за травмы, сообщается на официальном сайте Ассоциации фигурного катания США.
«Я разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в ЧМ. Я готовился к этим соревнованиям с тех пор, как вернулся из Пекина.
Я уже некоторое время страдаю от травмы, с которой я борюсь, и не хочу рисковать, тренируясь и выступая на следующей неделе», — рассказал Чен.
В составе сборной США Нэтана Чена заменит Камден Пулкинен.
Мировое первенство в Монпелье пройдет с 21-го по 27 марта.