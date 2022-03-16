Нэтан Чен не выступит на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Пекинане выступит на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье (Франция).

22-летний американский фигурист не сможет принять участие в турнире из-за травмы, сообщается на официальном сайте Ассоциации фигурного катания США.

«Я разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в ЧМ. Я готовился к этим соревнованиям с тех пор, как вернулся из Пекина.

Я уже некоторое время страдаю от травмы, с которой я борюсь, и не хочу рисковать, тренируясь и выступая на следующей неделе», — рассказал Чен.

В составе сборной США Нэтана Чена заменит Камден Пулкинен.

Мировое первенство в Монпелье пройдет с 21-го по 27 марта.