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    Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на чемпионате России

    Прочие Художественная гимнастика
    Российская гимнастка Дина Аверина стала победителем упражнений с обручем на чемпионате России, который проходит в Москве. Она в финале набрала 36,80 балла.

    Дина Аверина
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    Дина Аверина

    Второе место заняла Лара Крамаренко. Она лишь немногим отстала от чемпионки, её результат составил 35,70 балла. Тройку лучших замкнула Анастасия Гузенкова, набравшая 33,80 балла.

    В упражнениях с мячом лучшей стала Крамаренко. Её результат составил 36,45 балла. Второе место заняла Арина Аверина (36,15), а третье — Гузенкова (35,30).

    Соревнования продолжатся сегодня, 11 марта. Девушки выступят в упражнениях с булавами и лентой.

    Напомним, российских гимнасток отстранили от международных соревнований после начала военной спецоперации. Теперь они участвуют во внутренних турнирах.

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