Минспорта: Высвободившиеся средства будут потрачены на спортивную инфраструктуру

Вице-премьер по вопросам культуры, туризма и спортарассказал, куда пойдут деньги, которые раньше были заложены на проведение международных турниров и участие в них российских спортсменов.

«В текущей ситуации Минспорт пересматривает график соревнований в связи с односторонним отказом от их проведения со стороны международных федераций.

Высвободившиеся средства будут направлены на строительство спортивной инфраструктуры в шаговой доступности», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Министр спорта Олег Матыцин, в свою очередь, заявил о работе по возвращению затраченных на подготовку средств или выплате компенсации за сорванные спортивные соревнования, что прописано в контрактах с международными федерациями.

Практически все международные федерации сегодня отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Россиян допустила только Международная федерация плавания.