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    Канадец Рафаэль возглавит женскую сборную России по керлингу

    Прочие Кёрлинг Олимпизм
    Канадец Даниэль Рафаэль будет руководить женской сборной России по керлингу на сборах и чемпионате мира 2022 года, сообщает ТАСС.

    Сборная России провалилась на Олимпиаде
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    Сборная России провалилась на Олимпиаде

    17 февраля главный тренер российских керлингисток Сергей Беланов сообщил, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх.

    Россиянки заняли последнее, 10-е место на групповом этапе олимпийского турнира.

    «Вместо покинувшего свой пост тренера Сергея Беланова с командой отправится заграничный тренер-консультант Даниэл Рафаэль.

    Одной из важных задач его работы в этот период будет объективная оценка потенциала существующего состава команды в аспекте его перспективы в новом четырехлетнем олимпийском цикле.

    Мнение высококвалифицированного и, что не менее важно, абсолютно независимого эксперта может явиться значимым аргументом в дальнейшей судьбе состава игроков женской олимпийской команды 2022 года.

    При необходимости ему будет предоставлена возможность привлечь на сбор несколько игроков расширенного состава женской сборной России», — говорится в заявлении пресс-службы.

    Чемпионат мира по керлингу пройдет в Канаде с 19 по 27 марта.

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