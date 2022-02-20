Канадец Рафаэль возглавит женскую сборную России по керлингу

Канадецбудет руководить женской сборной России по керлингу на сборах и чемпионате мира 2022 года, сообщает ТАСС

17 февраля главный тренер российских керлингисток Сергей Беланов сообщил, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх.

Россиянки заняли последнее, 10-е место на групповом этапе олимпийского турнира.

«Вместо покинувшего свой пост тренера Сергея Беланова с командой отправится заграничный тренер-консультант Даниэл Рафаэль.

Одной из важных задач его работы в этот период будет объективная оценка потенциала существующего состава команды в аспекте его перспективы в новом четырехлетнем олимпийском цикле.

Мнение высококвалифицированного и, что не менее важно, абсолютно независимого эксперта может явиться значимым аргументом в дальнейшей судьбе состава игроков женской олимпийской команды 2022 года.

При необходимости ему будет предоставлена возможность привлечь на сбор несколько игроков расширенного состава женской сборной России», — говорится в заявлении пресс-службы.

Чемпионат мира по керлингу пройдет в Канаде с 19 по 27 марта.