Адесанья провел очередную успешную защиту титула UFC

Нигерийский боецпобедил новозеландцав главном поединке турнира UFC 271.

Адесанья выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

Отметим, что Уиттакер во второй раз проиграл нигерийцу — в первый раз они встретились в октябре 2019 года, и тогда Адесанья нокаутировал соперника.

На счету 32-летнего Адесаньи 22 победы и одно поражение в ММА, у 31-летнего Уиттакера 23 победы и шесть поражений.