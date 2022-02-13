Адесанья провел очередную успешную защиту титула UFC

Исраэль Адесанья Фото: globallookpress.com
Адесанья выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.
Отметим, что Уиттакер во второй раз проиграл нигерийцу — в первый раз они встретились в октябре 2019 года, и тогда Адесанья нокаутировал соперника.
The @StyleBender reigns supreme 👑 #UFC271 pic.twitter.com/NggdkkWrjj— UFC (@ufc) February 13, 2022
На счету 32-летнего Адесаньи 22 победы и одно поражение в ММА, у 31-летнего Уиттакера 23 победы и шесть поражений.