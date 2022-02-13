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    Адесанья провел очередную успешную защиту титула UFC

    Прочие Единоборства
    Нигерийский боец Исраэль Адесанья победил новозеландца Роберта Уиттакера в главном поединке турнира UFC 271.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    Адесанья выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

    Отметим, что Уиттакер во второй раз проиграл нигерийцу — в первый раз они встретились в октябре 2019 года, и тогда Адесанья нокаутировал соперника.

    На счету 32-летнего Адесаньи 22 победы и одно поражение в ММА, у 31-летнего Уиттакера 23 победы и шесть поражений.

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