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    Непряева прокомментировала победу на «Тур де Ски»

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    Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после победы в общем зачете «Тур де Ски».

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    «Очень волновалась перед гонкой, потому что мне было трудно оценивать свои силы в горе. Потому что в том году не совсем все сложилось на ней. Рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не упуская из виду их спины. Очень довольна собой именно в этой гонке. Очень рада.

    Кризис настал, когда наступила гора. Правда, очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Если честно, я не совсем разбирала, кто есть кто, но слышала, что тренеры стояли по всей горе. Примерно 15-20 секунд держала (отставания от лидеров), я старалась не упускать из виду спины. Просто идти и контролировать. Последние метры ехала на автопилоте просто. Победа — это круто», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

    Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете «Тур де Ски».

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