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    Мазепин готов со следующего сезона бороться за середину пелотона

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о планах на следующий сезон в «Формуле-1».

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    «Борьба за середину пелотона в следующем году? Да, конечно, я готов.

    Я постепенно накапливаю опыт, шаг за шагом становясь лучше. В целом прошедший сезон оказался позитивным. Мы сделали большой прорыв в плане уверенности и понимания.

    В течение года у меня неплохие гонки чередовались с провальными, так что в Формуле-1 трудно быть стабильным», — приводит слова Мазепина Autosport.

    Напомним, что Мазепин в текущем сезоне дебютировал в «Формуле-1». Лучший результат российский гонщик показал на Гран-при Азербайджана, заняв 18-е место.

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