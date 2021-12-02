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    Хаузер выиграла спринт на этапе КМ в Эстерсунде, Миронова — 20-я

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    Победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.

    Лиза Тереза Хаузер
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    Лиза Тереза Хаузер

    Победительница прошла дистанцию за 19 минут и 30,2 секунды при чистой стрельбе.

    Второй к финишу пришла шведка Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая еще на 1,9 секунды.

    Россиянки в топ-10 не попали. Светлана Миронова стала 20-й, Кристина Резцова — 27-й, Ульяна Нигматуллина — 29-й, Лариса Куклина — 42-й, Валерия Васнецова — 59-й.

    Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Спринт

    1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) -19.30,2 (0 промахов)
    2. Эльвира Эберг (Швеция) +12,5 (1)
    3. Анна Сола (Беларусь) +14,4 (1)
    ...20. Светлана Миронова (Россия) +1.03,0 (1)
    ...27. Кристина Резцова (Россия) +1.14,6 (2)
    ...29. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1.16,3 (1)
    ...43. Лариса Куклина (Россия) +1.38,5 (1)
    ...45. Ирина Казакевич (Россия) +1.46,5 (2)
    ...63. Валерия Васнецова (Россия) +2.09,6 (2)

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