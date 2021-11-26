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    Дальквист победила в спринте на стартовом этапе Кубка мира

    Прочие Лыжи
    Шведская лыжница Майя Дальквист стала победительницей спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука.

    Майя Дальквист
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    Майя Дальквист

    В финале Дальквист показала результат 3 минуты 01,81 секунды.

    Второе и третье места заняли шведка Юханна Хагстрем (+1,77) и норвежка Майкен Касперсен Фалла (+2,02).

    Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли в полуфинале.

    Лыжные гонки
    Рука (Финляндия)
    Кубок мира. Женщины. Спринт (К). Финал

    1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.01,81
    2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 1,77
    3. Майкен Фалла (Норвегия) — 2,02
    4. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 3,21
    5. Катри Люлюнпера (Финляндия) — 3,74
    6. Фрида Карлссон (Швеция) — 3,97

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