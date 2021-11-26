Дальквист победила в спринте на стартовом этапе Кубка мира

Майя Дальквист Фото: globallookpress.com
В финале Дальквист показала результат 3 минуты 01,81 секунды.
Второе и третье места заняли шведка Юханна Хагстрем (+1,77) и норвежка Майкен Касперсен Фалла (+2,02).
Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли в полуфинале.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира. Женщины. Спринт (К). Финал
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.01,81
2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 1,77
3. Майкен Фалла (Норвегия) — 2,02
4. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 3,21
5. Катри Люлюнпера (Финляндия) — 3,74
6. Фрида Карлссон (Швеция) — 3,97