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    Российские волейболисты обыграли Сербию в матче Лиги наций

    Прочие Волейбол
    Мужская сборная России в матче группового турнира волейбольной Лиги наций обыграла Сербию со счетом 3-1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21).

    Россия — Сербия
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    Россия — Сербия

    Самым результативным игроком матче стал Максим Михайлов, набравший 23 очка. У сербов отличился Урош Ковачевич — 18 очков.

    Россияне поднялись на 4-е место (20 очков). У Сербии — 19 очков и 6-я позиция.

    В следующем туре Россия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 16 июня и начнется в 11:00 (мск).

    На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

    Предварительный этап турнира завершится 23 июня.

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