Российские волейболисты обыграли Сербию в матче Лиги наций

в матче группового турнира волейбольной Лиги наций обыграласо счетом 3-1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21).

Самым результативным игроком матче стал Максим Михайлов, набравший 23 очка. У сербов отличился Урош Ковачевич — 18 очков.

Россияне поднялись на 4-е место (20 очков). У Сербии — 19 очков и 6-я позиция.

В следующем туре Россия сыграет с Аргентиной. Матч состоится 16 июня и начнется в 11:00 (мск).

На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

Предварительный этап турнира завершится 23 июня.