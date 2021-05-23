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    Бородин выиграл золото ЧЕ на 400-метровке, у Егоровой — серебро

    Прочие Плавание
    Россиянин Илья Бородин одержал победу в заплыве на 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

    Илья Бородин
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    Илья Бородин

    Российский пловец преодолел дистанцию за 4 минуты и 10,02 секунды, установив новый рекорд России и новый юниорский рекорд мира.

    Для 18-летнего Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

    Вторым стал итальянец Альберто Раццетти (отставание — 1,15 секунды), замкнул тройку лучших британец Макс Литчфилд (+1,54).

    Другой представитель России Максим Ступин (+7,04) занял восьмое место.

    Российская пловчиха Анна Егорова выиграла серебро по итогам заплыва на 400 метров вольным стилем.

    Победу одержала итальянка Симона Куадарелла, преодолевшая дистанцию за 4 минуты и 4,66 секунды.

    Егорова проиграла ей 1,39 секунды. Третьей стала представительница Венгрии Богларка Капаш (+2,24).

    Для 22-летней Егорова эта медаль стала третьей на турнире после бронзовых наград на 800-метровке и в микст-эстафете.

    Россиянка Юлия Ефимова показала третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом, преодолев дистанцию за 30,22 секунды.

    Победу одержала представительница Италии Бенедетта Пилато — 29,35 секунды. Второй финишировала финка Ида Хулкко (30,19).

    Отметим, что 16-летняя итальянка установила новый мировой рекорд в полуфинальном заплыве.

    Еще одна россиянка Татьяна Белоногофф стала восьмой.

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