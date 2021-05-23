Бородин выиграл золото ЧЕ на 400-метровке, у Егоровой — серебро

Россиянинодержал победу в заплыве на 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Российский пловец преодолел дистанцию за 4 минуты и 10,02 секунды, установив новый рекорд России и новый юниорский рекорд мира.

Для 18-летнего Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти (отставание — 1,15 секунды), замкнул тройку лучших британец Макс Литчфилд (+1,54).

Другой представитель России Максим Ступин (+7,04) занял восьмое место.

Российская пловчиха Анна Егорова выиграла серебро по итогам заплыва на 400 метров вольным стилем.

Победу одержала итальянка Симона Куадарелла, преодолевшая дистанцию за 4 минуты и 4,66 секунды.

Егорова проиграла ей 1,39 секунды. Третьей стала представительница Венгрии Богларка Капаш (+2,24).

Для 22-летней Егорова эта медаль стала третьей на турнире после бронзовых наград на 800-метровке и в микст-эстафете.

Россиянка Юлия Ефимова показала третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом, преодолев дистанцию за 30,22 секунды.

Победу одержала представительница Италии Бенедетта Пилато — 29,35 секунды. Второй финишировала финка Ида Хулкко (30,19).

Отметим, что 16-летняя итальянка установила новый мировой рекорд в полуфинальном заплыве.

Еще одна россиянка Татьяна Белоногофф стала восьмой.