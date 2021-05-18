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    Колесников победил на 50-метровке на спине с рекордом мира на ЧЕ

    Прочие Водные виды
    Российский пловец Климент Колесников победил на дистанции 50 метров на спине с мировым рекордом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    В финале Колесников показал результат 23,80, обновив свое же достижение, установленное в полуфинале (23,93).

    Второе место занял румын Роберт Глинцэ (24,42), бронзовым призером стал испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).

    Еще один россиянин Григорий Тарасевич финишировал пятым (24,72).

    50 м, спина, мужчины

    1. Климент Колесников (Россия) — 23,80
    2. Роберт Глинцэ (Румыния) — 24,42
    3. Уго Гонсалес де Оливейра (Испания) — 24,47
    5. Григорий Тарасевич (Россия) — 24,72

    Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 800 метров, уступив только итальянке Симоне Квадарелле.

    800 м, вольный стиль

    1. Симона Квадарелла (Италия) — 8.20,33
    2. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 8.21,86
    3. Анна Егорова (Россия) — 8.26,56

    В смешанной эстафете 4 по 200 метров сборная России, которую представляли Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова, взяла бронзу.

    4x200 м, вольный стиль, смешанная эстафета

    1. Великобритания — 7.26,67
    2. Италия — 7.29,35
    3. Россия (Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова) — 7.31,54

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