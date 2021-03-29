Щербакова: Наверное, это был самый необычный сезон

Российская фигуристка Анна Щербакова считает текущий сезон самым необычным из-за отмены большинства международных соревнований.

«Наверное, это был самый необычный сезон. Поскольку это был первое международное соревнование, то тяжело было сравнить себя с международными конкурентками, с девочками из других стран.

Мы знаем, что девочки из России очень сильные, потому что внутри страны у нас огромная конкуренция.

Из других стран тоже были сильные девочки: из Японии, из Америки. Тяжело было строить какие-то ожидания, не зная, кто в какой форме находится», — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

На чемпионате мира Щербакова завоевала золотую медаль. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.