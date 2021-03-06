Йохауг выиграла масс-старт на ЧМ и повторила рекорд Вяльбе

Норвежская лыжницавыиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Норвежка преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 24 минуты 56,3 секунды.

Второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг, третье — шведка Фрида Карлссон, которые отстали от лидера больше чем на две с половиной минуты.

Лучшей из россиянок оказалась Татьяна Сорина, у которой девятое место.

Для Йохауг это 14-е золото на чемпионатах мира. По этому показателю она сравнялась с Еленой Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжному спорту. Лыжные гонки. Масс-старт (женщины)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24:56.3

2. Хейди Венг (Норвегия) + 2:34.2

3. Фрида Карлссон (Швеция) +2:34.8

9. Татьяна Сорина (Россия) +3:51.3

12. Яна Кирпиченко (Россия) + 4:32.7

20. Мария Истомина (Россия) + 5:30.4

31. Алиса Жамбалова (Россия) + 8:25.8