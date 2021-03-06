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    Йохауг выиграла масс-старт на ЧМ и повторила рекорд Вяльбе

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберстдорфе.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Норвежка преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 24 минуты 56,3 секунды.

    Второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг, третье — шведка Фрида Карлссон, которые отстали от лидера больше чем на две с половиной минуты.

    Лучшей из россиянок оказалась Татьяна Сорина, у которой девятое место.

    Для Йохауг это 14-е золото на чемпионатах мира. По этому показателю она сравнялась с Еленой Вяльбе.

    Чемпионат мира по лыжному спорту. Лыжные гонки. Масс-старт (женщины)

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24:56.3
    2. Хейди Венг (Норвегия) + 2:34.2
    3. Фрида Карлссон (Швеция) +2:34.8
    9. Татьяна Сорина (Россия) +3:51.3
    12. Яна Кирпиченко (Россия) + 4:32.7
    20. Мария Истомина (Россия) + 5:30.4
    31. Алиса Жамбалова (Россия) + 8:25.8

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