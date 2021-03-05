ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»
  • 17:14
    • Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
  • 15:36
    • «Бавария» продлила контракт с полузащитником
  • 09:05
    • «Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
    Все новости спорта

    Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

    Прочие Лыжи
    Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

    Александр Большунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Большунов

    Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов уступили только норвежцам, за которых выступали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клебо.

    К финишу Клебо и Большунов подъезжали вместе, но на последнем подъеме норвежец ускорился, а россиянин, потративший много сил по ходу этапа, не смог поддержать его скорость.

    Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.

    Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе.

    Оберстдорф (Германия)
    Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 х 10 км

    1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:52.39,0
    2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) — отставание 12,0
    3. Франция (Юго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парис, Жюль Лапьер) — 1.12,6
    4. Швеция (Юхан Хеггстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромо) — 1.16,5
    5. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — 1.32,2
    6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хюваринен, Йони Мяки) — 1.49,4

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы не проиграют дома «подводникам»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч со «Спартаком» ЦСКА проведет увереннее?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Поднимется ли «Майнц» из зоны вылета?
  • «Шальке» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному