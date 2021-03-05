Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборнаяпо лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов уступили только норвежцам, за которых выступали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клебо.

К финишу Клебо и Большунов подъезжали вместе, но на последнем подъеме норвежец ускорился, а россиянин, потративший много сил по ходу этапа, не смог поддержать его скорость.

Третьей стала национальная команда Франции, завоевавшая бронзовые медали.

Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:52.39,0

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) — отставание 12,0

3. Франция (Юго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парис, Жюль Лапьер) — 1.12,6

4. Швеция (Юхан Хеггстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромо) — 1.16,5

5. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — 1.32,2

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хюваринен, Йони Мяки) — 1.49,4