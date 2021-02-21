Австрийка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ, Миронова — 19-я

Австрийкастала победительницей женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Австрийская биатлонистка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, пройдя дистанцию за 36 минут и 5,7 секунды..

Самкнули тройку призеров представительницы Норвегии Ингрид Таннревольд и Тирил Экхофф.

Тандревольд проиграла Хаузер 21,7 секунды с одним промахом, а Экхофф — 23 секунды, пробежав три штрафных круга.

Россиянки не смогли попасть на подиум и остались без медалей на этом чемпионате мира. Светлана Миронова финишировала 19-й, а Ирина Казакевич — 20-й.

Хаузер россиянки уступили более двух минут, допустив соответственно шесть и четыре промаха.

Биатлон. Чемпионат мира

Женщины. Масс-старт. 12,5 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7 (0 шт. кругов)

2. Ингрид Таннревольд (Норвегия) — отставание 21,7 (1)

3. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23,0 (3)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 23,6 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) — 48,9 (1)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 52,6 (2)

19. Светлана Миронова (Россия) — 02.21,8 (6)

20. Ирина Казакевич (Россия) — 02.25,3 (4)