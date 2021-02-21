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    Австрийка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ, Миронова — 19-я

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    Австрийка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

    Лиза Тереза Хаузер
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    Лиза Тереза Хаузер

    Австрийская биатлонистка не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, пройдя дистанцию за 36 минут и 5,7 секунды..

    Самкнули тройку призеров представительницы Норвегии Ингрид Таннревольд и Тирил Экхофф.

    Тандревольд проиграла Хаузер 21,7 секунды с одним промахом, а Экхофф — 23 секунды, пробежав три штрафных круга.

    Россиянки не смогли попасть на подиум и остались без медалей на этом чемпионате мира. Светлана Миронова финишировала 19-й, а Ирина Казакевич — 20-й.

    Хаузер россиянки уступили более двух минут, допустив соответственно шесть и четыре промаха.

    Биатлон. Чемпионат мира
    Женщины. Масс-старт. 12,5 км

    1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7 (0 шт. кругов)
    2. Ингрид Таннревольд (Норвегия) — отставание 21,7 (1)
    3. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23,0 (3)
    4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 23,6 (1)
    5. Лиза Виттоцци (Италия) — 48,9 (1)
    6. Франциска Пройсс (Германия) — 52,6 (2)
    19. Светлана Миронова (Россия) — 02.21,8 (6)
    20. Ирина Казакевич (Россия) — 02.25,3 (4)

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