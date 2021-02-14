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    Жаклен защитил титул чемпиона мира в гонке преследования

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    На чемпионате мира по биатлону в Поклюке завершилась мужская гонка преследования на 12,5 километра.

    Эмильен Жаклен
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    Эмильен Жаклен

    Победу в ней, как и год назад, одержал француз Эмильен Жаклен, избежавший штрафных кругов.

    Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльсон, опередивший на финишных метрах норвежца Йоханнеса Бе.

    Лучший из россиян Эдуард Латыпов финишировал седьмым. Он пробежал два штрафных круга.

    Поклюка (Словения)
    Чемпионат мира
    Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

    1. Эмильен Жаклен (Франция) — 31.22,1 (0 шт. кругов)
    2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 7,3 (0)
    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,1 (2)
    4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 32,5 (2)
    5. Симон Дестье (Франция) — 41,9 (1)
    6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 57,9 (1)
    7. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.35,1 (2)
    16. Александр Логинов (Россия) — 2.28,6 (4)
    17. Матвей Елисеев (Россия) — 2.45,1 (3)
    56. Антон Бабиков (Россия) — 6.39,8 (6)

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