Богалий: С такой стрельбой, как у Мироновой, даже не нужно выходить и бороться

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая с 1 промахом заняла 19-е место. Ульяна Кайшева промахнулась дважды и финишировала на 36-й строчке.
Евгения Павлова также допустила две ошибки на рубеже и стала 51-й. Светлана Миронова не закрыла 6 мишеней и завершила гонку на 64-й позиции, оставшись без пасьюта.
«Сегодня хотелось бы показать результат получше. Не получилась стрельба. Начали с запасом по скорости, но и это не получилось развить.
Не по тому сценарию все пошло. Где-то что-то не состыковалось у нас, и получилось так, как получилось.
У Мироновой что-то происходит с головой, хотя она в интервью говорит, что все в порядке, высота такая, стрелять она не может.
Надо, наверное, винтовку поставить в угол дня на три и забыть обо всем, пойти погулять, вокруг озера побегать, как-то переключиться и выйти на следующую гонку.
С такой стрельбой даже не нужно выходить и бороться. Ты, безусловно, в проигрышной ситуации изначально. Нужно найти свое стрелковое ощущение. Не хочется думать, что его нет.
Света достаточно быстро стреляет, может, в этом корень проблем, потому что когда стреляют очень быстро, не всегда есть акцент на выстрелы, и происходит то ноль, то много.
Тут важно и удержание оружия, техническая часть стрельбы. Нужно качественно выполнять стрелковую работу с самой весны, что-то менять и работать.
Почему-то Экхофф ничего не мешает выходить и работать, а мы допускаем ошибки.
У Казакевич был провальный январь относительно того, что было в декабре. Может, желание показать результат так сыграло, сложно сказать. У нее серьезный потенциал, поэтому я думаю, что она может лучше.
Где-то чуть-чуть не хватает. Буду очень надеяться на гонку преследования, что она соберется и отработает. Не хотелось бы думать, что это ее максимум», — сказала Богалий Sport24.