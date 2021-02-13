Богалий: С такой стрельбой, как у Мироновой, даже не нужно выходить и бороться

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонупрокомментировала итоги женского спринта на чемпионате мира-2021 в Словенской Поклюке.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая с 1 промахом заняла 19-е место. Ульяна Кайшева промахнулась дважды и финишировала на 36-й строчке.

Евгения Павлова также допустила две ошибки на рубеже и стала 51-й. Светлана Миронова не закрыла 6 мишеней и завершила гонку на 64-й позиции, оставшись без пасьюта.

«Сегодня хотелось бы показать результат получше. Не получилась стрельба. Начали с запасом по скорости, но и это не получилось развить.

Не по тому сценарию все пошло. Где-то что-то не состыковалось у нас, и получилось так, как получилось.

У Мироновой что-то происходит с головой, хотя она в интервью говорит, что все в порядке, высота такая, стрелять она не может.

Надо, наверное, винтовку поставить в угол дня на три и забыть обо всем, пойти погулять, вокруг озера побегать, как-то переключиться и выйти на следующую гонку.

С такой стрельбой даже не нужно выходить и бороться. Ты, безусловно, в проигрышной ситуации изначально. Нужно найти свое стрелковое ощущение. Не хочется думать, что его нет.

Света достаточно быстро стреляет, может, в этом корень проблем, потому что когда стреляют очень быстро, не всегда есть акцент на выстрелы, и происходит то ноль, то много.

Тут важно и удержание оружия, техническая часть стрельбы. Нужно качественно выполнять стрелковую работу с самой весны, что-то менять и работать.

Почему-то Экхофф ничего не мешает выходить и работать, а мы допускаем ошибки.

У Казакевич был провальный январь относительно того, что было в декабре. Может, желание показать результат так сыграло, сложно сказать. У нее серьезный потенциал, поэтому я думаю, что она может лучше.

Где-то чуть-чуть не хватает. Буду очень надеяться на гонку преследования, что она соберется и отработает. Не хотелось бы думать, что это ее максимум», — сказала Богалий Sport24.