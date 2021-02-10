ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • 07:00
    • Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open
  • 00:51
    • «Реал» обыграл «Хетафе» в Мадриде
  • 00:44
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
  • 01:17
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:24
    • «Борнмут» обыграл «Бернли» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона UFC

    Прочие Единоборства
    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов освободить титул. Об этом он заявил журналистам после турнира Eagle FC 33, который прошел 9 февраля в Москве.

    Хабиб Нурмагомедов
    ТопФрибетПолучитьСтавка не проиграетТрансляции матчей
    Хабиб Нурмагомедов

    «Что-то вот эта тема встречи с Даной Уайтом в феврале мусолится, мне она неприятна. Когда я в Вегасе бываю, я постоянно встречаюсь с ним. Где-то видимся... Чай попить, поужинать. Между нами идет диалог, но я бы хотел, чтобы это осталось между нами. Коротко скажу: я сказал ему, что мне не нравится, что дивизион стоит и что из-за меня есть какой-то простой.

    Конечно, от освобождения титула в легком весе мне легче станет. Камень на плечах будто какой-то. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там есть свои люди в этом весе — дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор . Они меня еще будут где-то на слуху держать», — сказал Нурмагомедов.

    Напомним, Хабиб объявил о завершении бойцовской карьеры 24 октября прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. На его счету 29 побе в 29 боях в ММА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Ракитич «Севилье» одолеть «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Аталанта» пройдет в следующий раунд Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Ириски» со «шпорами» оживятся после перерыва?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Мемфис — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному