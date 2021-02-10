Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона UFC

Чемпион UFC в легком весеготов освободить титул. Об этом он заявил журналистам после турнира Eagle FC 33, который прошел 9 февраля в Москве.

«Что-то вот эта тема встречи с Даной Уайтом в феврале мусолится, мне она неприятна. Когда я в Вегасе бываю, я постоянно встречаюсь с ним. Где-то видимся... Чай попить, поужинать. Между нами идет диалог, но я бы хотел, чтобы это осталось между нами. Коротко скажу: я сказал ему, что мне не нравится, что дивизион стоит и что из-за меня есть какой-то простой.

Конечно, от освобождения титула в легком весе мне легче станет. Камень на плечах будто какой-то. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там есть свои люди в этом весе — дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор . Они меня еще будут где-то на слуху держать», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб объявил о завершении бойцовской карьеры 24 октября прошлого года после победы над Джастином Гэтжи. На его счету 29 побе в 29 боях в ММА.