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    Никитина завоевала золото на этапе КМ по скелетону в Австрии

    Прочие Скелетон
    Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на заключительном этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.

    Елена Никитина
    Елена Никитина

    Второе место заняла австрийка Янина Флок, замкнула тройку призерок представительница Нидерландов Кимберли Бос.

    Этап Кубка мира в Австрии был заключительным в этом сезоне. Далее спортсмены отправятся на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 14 февраля в немецком Альтенберге.

    Скелетон. Кубок мира. 8-й этап. Инсбрук (Австрия)
    Женщины

    1. Елена Никитина (Россия) — 1.47,73
    2. Янина Флок (Австрия) — +0,39
    3. Кимберли Бос (Нидеранды) — +0,64…
    7. Юлия Канакина — +1,06…
    14. Алена Фролова (обе — Россия) — +1,86.

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