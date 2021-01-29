Никитина завоевала золото на этапе КМ по скелетону в Австрии

Елена Никитина
globallookpress.com
Второе место заняла австрийка Янина Флок, замкнула тройку призерок представительница Нидерландов Кимберли Бос.
Этап Кубка мира в Австрии был заключительным в этом сезоне. Далее спортсмены отправятся на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 14 февраля в немецком Альтенберге.
Скелетон. Кубок мира. 8-й этап. Инсбрук (Австрия)
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 1.47,73
2. Янина Флок (Австрия) — +0,39
3. Кимберли Бос (Нидеранды) — +0,64…
7. Юлия Канакина — +1,06…
14. Алена Фролова (обе — Россия) — +1,86.