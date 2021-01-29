Никитина завоевала золото на этапе КМ по скелетону в Австрии

Российская скелетонисткаодержала победу на заключительном этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.

Второе место заняла австрийка Янина Флок, замкнула тройку призерок представительница Нидерландов Кимберли Бос.

Этап Кубка мира в Австрии был заключительным в этом сезоне. Далее спортсмены отправятся на чемпионат мира, который пройдет с 5 по 14 февраля в немецком Альтенберге.

Скелетон. Кубок мира. 8-й этап. Инсбрук (Австрия)

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 1.47,73

2. Янина Флок (Австрия) — +0,39

3. Кимберли Бос (Нидеранды) — +0,64…

7. Юлия Канакина — +1,06…

14. Алена Фролова (обе — Россия) — +1,86.