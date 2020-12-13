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    Квят: В «Альфа Таури» мне сказали, что хотят Цуноду

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подтвердил, что итальянская команда планирует заменить его на японского пилота Юки Цуноду, занявшего третье место в сезоне-2020 Формулы-2.

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    Таким образом, Цунода станет новым напарником француза Пьера Гасли.

    «Не думаю, что я буду здесь в следующем году. Они сказали мне, что хотят Цуноду, молодого гонщика.

    Я хочу отдохнуть в 2021 году, здесь серьёзное давление — в Формуле-1 и в „Альфа Таури“. Я хочу вернуться в 2022 году», — заявил Квят в интервью Movistar.

    Во вторник, 15 декабря, японец примет участие в тестах молодых гонщиков Формулы-1 на трассе в Абу-Даби.

    По словам спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, именно после тестов итальянская команда примет окончательное решение о составе.

    «У нас есть все данные. Мы спокойно проанализируем их и сообщим о решении до Рождества.

    Нико Хюлькенберг — по-прежнему кандидат, но по нему у нас гораздо меньше данных в сравнении с остальными претендентами на место, которые участвуют в гонках.

    Цунода поедет во вторник на молодёжных тестах. Мы дождёмся их итогов, а затем "Альфа Таури" примет решение в среду», — приводит слова Марко Motorsport-Total. 0

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