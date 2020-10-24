Хабиб досрочно победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в третий раз

Российский боец UFCодержал победу над американцемв поединке за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг).

Бой прошел на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в ОАЭ.

В первом раунде Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход, но в конце пятиминутки россиянин сумел провести тейкдаун, хотя извлечь из него пользу не успел.

Во втором раунде боя Хабиб успешно выполнил удушающий прием, после которого 31-летний Гэтжи сдался.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC). У Гэтжи — 22 победы и 3 поражения в MMA, в UFC — 5-4.

Нурмагомедов владеет поясом с апреля 2018-го и провел три успешных защиты. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. 0