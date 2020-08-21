Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию

Стало известно распределение фигуристок национальной сборной по этапам Кубка России.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, выступит на первом этапе, который пройдёт в Сызрани с 18 по 22 сентября, а также на третьем этапе соревнований в Сочи — 23-27 октября.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявлена на второй этап, который пройдёт в Москве 10-13 октября, а также на казанский этап — 8-12 ноября.

Чемпионка Европы Алёна Косторная выступит в Казани и в Москве на пятом этапе — 5-8 декабря.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая из-за пандемии коронавируса тренируется не в Канаде, а в Москве, заявлена на первые два этапа.

Также в списках Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Ксения Синицына. Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в списке нет.

По ранее принятым ФФККР правилам это автоматически означает пропуск чемпионата России, где будет проходить отбор на чемпионаты Европы и мира 2021 года.

«Загитова будет принимать участие в контрольных прокатах. А дальнейшие планы будут рассматриваться позднее», — сказал Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков «Чемпионату».

Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, отказавшись выступать на чемпионате России. Однако в межсезонье Алина возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе на сборе в Новогорске. 0