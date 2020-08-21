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    Загитова не заявлена для участия в Кубке России по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Стало известно распределение фигуристок национальной сборной по этапам Кубка России.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, выступит на первом этапе, который пройдёт в Сызрани с 18 по 22 сентября, а также на третьем этапе соревнований в Сочи — 23-27 октября.

    Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявлена на второй этап, который пройдёт в Москве 10-13 октября, а также на казанский этап — 8-12 ноября.

    Чемпионка Европы Алёна Косторная выступит в Казани и в Москве на пятом этапе — 5-8 декабря.

    Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая из-за пандемии коронавируса тренируется не в Канаде, а в Москве, заявлена на первые два этапа.

    Также в списках Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Ксения Синицына. Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в списке нет.

    По ранее принятым ФФККР правилам это автоматически означает пропуск чемпионата России, где будет проходить отбор на чемпионаты Европы и мира 2021 года.

    «Загитова будет принимать участие в контрольных прокатах. А дальнейшие планы будут рассматриваться позднее», — сказал Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков «Чемпионату».

    Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, отказавшись выступать на чемпионате России. Однако в межсезонье Алина возобновила тренировки в группе Этери Тутберидзе на сборе в Новогорске. 0

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