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    Леклер нарушил COVID-протокол «Формулы-1»

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    Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил предупреждение от «Формулы-1» за нарушение эпидемиологических правил, сообщает BBC.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    В перерыве между двумя этапами Гран-при в Австрии Леклер съездил домой в Монако, где вместе со своей девушкой и друзьями сходил на вечеринку. Таким образом, Шарль нарушил правило об ограничении социальных контактов между гонками.

    Представитель ФИА сообщил, что «Феррари» получила предупреждение, что «любые дальнейшие нарушения могут быть переданы стюардам». Членам команды могут запретить участвовать в гонках, если они продолжат игнорировать правила.

    «Я вернулся домой. Я дважды сдавал тесты перед тем, как вернуться. Оба теста оказались отрицательными», — объяснил ситуацию Леклер.

    Победитель первого этапа Гран-при нынешнего сезона Вальттери Боттас также отправился во время паузы в Монако, но в его случае ФИА и «Ф-1» не усмотрели нарушения правил.

    «Конечно, перед тем, как уехать, я спросил, можно ли это сделать. И получил разрешение. В конце концов, какая разница, где быть, если меня окружали те же люди, что и здесь.

    Поэтому я решил вернуться домой. Мы находимся в Европе, и путешествие было совсем коротким. Я просто хотел провести эти три дня дома.

    Я подумал, что было бы очень приятно перезарядиться, поэтому я думаю, что это было хорошее решение с моей стороны. Это было абсолютно безопасно», — сказал Боттас. 0

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