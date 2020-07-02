Хэмилтон требует от «Мерседеса» увеличения зарплаты по новому контракту

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британецтребует от «Мерседеса» увеличение зарплаты, сообщает Daily Mail.

По информации издания, пилот готов продлить контракт с командой, если его зарплата будет увеличена с 36 миллионов фунтов до 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что в ближайшие недели Хэмилтон обсудит условия нового соглашения с главой команды Тото Вольффом. Обе стороны утверждают, что между ними существует взаимное доверие и они уверены в достижении соглашения.

Из-за пандемии коронавируса сезон «Формулы-1» пока не стартовал. В настоящее время официально подтверждены только восемь первых Гран-при сезона, которые пройдут с июля до начала сентября. Старт чемпионата состоится 3-5 июля в Австрии. 0