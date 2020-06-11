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    Пловец Фелпс стал лучшим спортсменом 21 века по версии Marca

    Прочие Плавание
    Испанское издание Marca опубликовало рейтинг топ-100 спортсменов 21-го века.

    Майкл Фелпс
    Майкл Фелпс

    Лучшим по версии издания стал 23-кратный олимпийский чемпион — американский пловец Майкл Фелпс.

    Второе место занял знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт, который восемь раз побеждал на Олимпиадах. В тройку вошел швейцарский теннисист Роджер Федерер.

    Также в десятку вошли Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Коби Брайант (США, баскетбол), Тайгер Вудс (США, гольф), Лионель Месси (Аргентина, футбол), Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1), Валентино Росси (Италия, мотогонки) и Криштиану Роналду (Португалия, футбол). 0

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