Емельяненко опередил Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA от CBS

Федор Емельяненко
globallookpress.com
Лучшим бойцов всех времен телеканал считает чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса.
Второе место занял Андерсон Силва, третье — Жорж Сен-Пьер.
Лучшим из россиян назван Федор Емельяненко, который занял четвертое место, опередив Хабиба Нурмагомедова, ставшего шестым.
Топ-10 величайших бойцов ММА в истории по версии CBS:
1. Джон Джонс
2. Андерсон Силва
3. Жорж Сен-Пьер
4. Федор Емельяненко
5. Деметриус Джонсон
6. Хабиб Нурмагомедов
7. Жозе Альдо
8. Даниэль Кормье
9. Конор Макгрегор
10. Мэтт Хьюз 0