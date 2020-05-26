Чемпионат России по регби начнется 19 июня, сообщает Федерация регби России (ФРР).

Чемпионат России по регби стартует 19 июня globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Отмечается, что игроки, тренеры и административные штабы всех клубов в обязательном порядке пройдут процедуру сдачи теста на COVID-19.

Регулярный чемпионат пройдет в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда проведет по девять матчей. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие 1-е и 2-е места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы чемпионат России пройдут до двух побед и состоятся уже в 2021 году.

Команды, занявшие места с 7-го по 10-е, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее. 0