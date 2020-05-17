Оверим нокаутом победил Харриса на UFC Fight Night 172

Голландецпобедил американцатехническим нокаутом на турнире

Встреча состоялась в тяжелом весе и завершилась во втором раунде. В первом Харрис был близок к победе, но его соперник выдержал мощную серию ударов.

В связи с пандемией коронавируса турнир прошел без зрителей.

Бойцы должны были встретиться еще в декабре, но Харрис не смог выйти в октагон по личным обстоятельствам.

На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений. В своем последнем бою он победил россиянина Алексея Олейника. 0