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    UFC анонсировал турнир 9 мая во Флориде

    Прочие Единоборства
    UFC объявил об организации турнира 9 мая на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида.

    Тони Фергюсон
    Тони Фергюсон

    Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

    Чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо проведет бой с Домиником Крузом.

    Кроме того, состоятся поединки Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Келвин Каттар и Грег Харди — Йорган Де Кастро.

    Предварительный кард UFC 249:

    Фабрисио Вердум — Алексей Олейник;
    Карла Эспраза — Мишель Уотерсон;
    Роналдо Соуза — Юрайа Холл;
    Висенте Луке — Нико Прайс;
    Брайс Митчелл — Чарльз Роса;
    Райан Спэнн — Сэм Алви.

    Напомним, что UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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    IT'S ON. #UFC249

    Публикация от ufc (@ufc)

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