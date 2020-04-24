UFC анонсировал турнир 9 мая во Флориде

Тони Фергюсон
globallookpress.com
Главным событием UFC 249 станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо проведет бой с Домиником Крузом.
Кроме того, состоятся поединки Франсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, Дональд Серроне — Энтони Петтис, Джереми Стивенс — Келвин Каттар и Грег Харди — Йорган Де Кастро.
Предварительный кард UFC 249:
Фабрисио Вердум — Алексей Олейник;
Карла Эспраза — Мишель Уотерсон;
Роналдо Соуза — Юрайа Холл;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Брайс Митчелл — Чарльз Роса;
Райан Спэнн — Сэм Алви.
Напомним, что UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.