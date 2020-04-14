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    «Тур де Франс» перенесут из-за коронавируса

    Прочие Тур де Франс ВелоспортКоронавирус в спорте
    Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник 13 апреля заявил о том, что ограничения на проведение массовых мероприятий на территории страны будут продлены до середины июля.

    «Тур де Франс»
    «Тур де Франс»

    В связи с этим придется перенести «Тур де Франс», поскольку шоссейную многодневную велогонку планировали провести с 27 июня по 19 июля, сообщает ВВС.

    В компании Amaury Sport Organisation, занимающейся организацией «Тур де Франс», заявили, что в данный момент рассматривают возможность переноса соревнований на более поздний срок.

    Веломногодневку отменять не будут, но постараются провести ее либо во второй половине июля, либо в августе.

    В прошлом «Тур де Франс» не проводили только из-за двух Мировых войн — с 1915 по 1918 годы, и с 1940-го по 1946-й.

    Ранее ASO сообщала, что окончательное решение о проведении соревнований будет принято в середине мая. 0

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