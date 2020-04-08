Глава UFC: Не стоит винить Нурмагомедова, мы сами отправили его в Россию

Президент UFCвысказался после срыва по организации поединка

Ранее российский чемпион UFC в легком весе отказался лететь в США, объяснив это тем, что соблюдает карантин, а также следует рекомендациям руководства страны.

Таким образом, 36-летний американец получил в соперники соотечественника Джастина Гэтжи.

«Тони принял все как должное. Он сразу согласился на бой, а ведь это сложно, потому что он столько времени готовился к титульному поединку.

Я знаю, что многие в бешенстве от того, что сделал Хабиб, но поймите одну вещь — в этой ситуации виноваты все. Абсолютно. К тому же, посмотрите, как изменился мир.

Не стоит винить его, мы сами отправили Нурмагомедова в Россию, а теперь он не может вылететь из-за закрытия границ.

Впрочем, я очень жду боя Фергюсон — Гэтжи. Это очень крутой поединок. Мы увидим сражение двух бойцов мирового уровня», — цитирует Уайта ESPN. 0