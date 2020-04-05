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    Безуглов: После введения критериев в сборную России могут не попасть 5-7 легкоатлетов

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов после введения в действие антидопинговых критериев рассказал, сколько спортсменов могут не попасть в сборную страны.

    Эдуард Безуглов
    Эдуард Безуглов

    «По моим прогнозам, 5-7 человек, не более», — приводит слова Безуглова сайт ВФЛА.

    Ранее стало известно, что в основной и резервный составы сборной России всех возрастов не смогут входить спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года.

    Также в сборную не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование.

    «Спортсмены или специалисты, попавшие в этот список, не будут командироваться на сборы и участвовать в них, на протяжении не менее трех лет они не будут включены в состав сборных», — рассказал Безуглов. 0

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