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    Глава РУСАДА не верит, что слушания в CAS состоятся в июне в срок

    Прочие Допинг Вокруг спортаКоронавирус в спорте
    Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) могут не состояться в срок.

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев 27 марта сообщил, что слушания в CAS перенесли на июнь из-за пандемии коронавируса.

    «Планируются на первую-вторую неделю июня, но рано пока говорить об этом. Просто вопрос в том, состоится ли это заседание», — цитирует Гануса «РИА Новости».

    Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию (CRC) ВАДА отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

    При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

    Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS в Лозанне по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА. 0

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