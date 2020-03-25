Отец Хабиба: Боя в США не будет — это железно

Отец и тренер чемпиона UFCсообщил, что бой противточно не будет проходить в США.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы mmajunkie.com 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

«Не могу озвучивать место, пока его не озвучит Дана Уайт. В США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну и Дане надо получить компенсацию. США не будет — это железно.

Есть риск, что Хабиба не пустят в другую страну из-за коронавируса? Это уже проблемы государства, а не наши проблемы. Мы готовы выйти на бой. Хабиб заряжен и пашет. Мы не знаем, как дела у Фергюсона, нет никакой информации о его лагере. Мы хотим встретиться с ним в клетке», — приводит РБК слова Нурмагомедова-старшего.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Изначально он должен был пройти в Бруклине. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок пройдет без зрителей. 0