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    Отец Хабиба: Боя в США не будет — это железно

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    Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что бой против Тони Фергюсона точно не будет проходить в США.

    Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
    Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

    «Не могу озвучивать место, пока его не озвучит Дана Уайт. В США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну и Дане надо получить компенсацию. США не будет — это железно.

    Есть риск, что Хабиба не пустят в другую страну из-за коронавируса? Это уже проблемы государства, а не наши проблемы. Мы готовы выйти на бой. Хабиб заряжен и пашет. Мы не знаем, как дела у Фергюсона, нет никакой информации о его лагере. Мы хотим встретиться с ним в клетке», — приводит РБК слова Нурмагомедова-старшего.

    Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона запланирован на 18 апреля. Изначально он должен был пройти в Бруклине. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок пройдет без зрителей. 0

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