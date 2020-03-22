Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам перейдет в биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведказаявила, что со следующего сезона будет биатлонисткой.

«Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти в биатлон после сезона 2021/2022. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе.

Я смирилась, что в биатлоне есть главная сложность — винтовка, точнее, изучение всего, что касается оружия, где, как, когда и что завинчивается, но я с нетерпением жду этих задач и уже немного тренирую стрельбу.

Думаю, что мы с биатлоном подойдем друг другу. Я смогу быть хорошим спарринг-партнером для биатлонисток, у меня есть чему их научить», — приводит слова Нильссон Expressen.

Нильссон завоевала золото Игр-2018 в индивидуальном спринте классическим стилем. Также на ее счету два серебра и две бронзы Олимпиад. 0