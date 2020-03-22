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    Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам перейдет в биатлон

    Прочие Биатлон Лыжи
    Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон заявила, что со следующего сезона будет биатлонисткой.

    Стина Нильссон
    Стина Нильссон

    «Я планировала бегать на лыжах до следующей Олимпиады и перейти в биатлон после сезона 2021/2022. Но травма заставила меня задуматься, у меня появилось время, чтобы провести пробные тренировки, и я решила, что не хочу больше ждать. Это слишком захватывающе.

    Я смирилась, что в биатлоне есть главная сложность — винтовка, точнее, изучение всего, что касается оружия, где, как, когда и что завинчивается, но я с нетерпением жду этих задач и уже немного тренирую стрельбу.

    Думаю, что мы с биатлоном подойдем друг другу. Я смогу быть хорошим спарринг-партнером для биатлонисток, у меня есть чему их научить», — приводит слова Нильссон Expressen.

    Нильссон завоевала золото Игр-2018 в индивидуальном спринте классическим стилем. Также на ее счету два серебра и две бронзы Олимпиад. 0

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