СКР: Решили не рисковать и снять Кулижникова с финала Кубка мира

Союз конькобежцев России объяснил снятиес финала Кубка мира тем, что состояние травмированного плеча спортсмена ухудшилось.

Кулижников в середине февраля получил травму плеча на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США), где завоевал два золота, а позже стартовал на чемпионате мира в Хамаре (Норвегия), но досрочно завершил выступление из-за проблем с самочувствием.

«Состояние травмированного плеча с момента собственно травмы, полученной на чемпионате мира, стало хуже.

Приняли решение не рисковать и снять спортсмена с финала Кубка мира», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

Финала Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 7 по 8 марта в Херенвене (Голландия). 0