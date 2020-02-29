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    Кулижников: Чувствовал, что что-то не так, ноги не едут

    Прочие Коньки
    Российский конькобежец Павел Кулижников сообщил о снятии с соревнований после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников

    «Все прошло совсем неожиданно, еще на 500 метров я понимал, что присутствует какая-то усталость, нехотение чего-то.

    Но я собрался, побежал, после первых 100 метров чувствовал уже, что что-то не так, ноги не едут, еще что-то. На 1000 вообще полный провал. Мы с тренерским штабом решили сняться, дальше я не побегу.

    Муштаков снялся, он заболел, я живу с ним, у меня легкое недомогание. Я себя чувствую просто… вышел на 1000, пробежал 300 метров — и все! У меня такого никогда не было даже в самом плохом состоянии.

    Пока не понимаю дальнейшие планы на сезон, но поеду с командой в Амстердам на Финал Кубка мира, потренируюсь, а там посмотрим», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

    В первых забегах Кулижников показал третье время на дистанции 500 метров и шестое — на километре. В сумме россиянин занимал третью строчку после первого дня. 0

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