Кулижников: Чувствовал, что что-то не так, ноги не едут

Российский конькобежецсообщил о снятии с соревнований после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре.

«Все прошло совсем неожиданно, еще на 500 метров я понимал, что присутствует какая-то усталость, нехотение чего-то.

Но я собрался, побежал, после первых 100 метров чувствовал уже, что что-то не так, ноги не едут, еще что-то. На 1000 вообще полный провал. Мы с тренерским штабом решили сняться, дальше я не побегу.

Муштаков снялся, он заболел, я живу с ним, у меня легкое недомогание. Я себя чувствую просто… вышел на 1000, пробежал 300 метров — и все! У меня такого никогда не было даже в самом плохом состоянии.

Пока не понимаю дальнейшие планы на сезон, но поеду с командой в Амстердам на Финал Кубка мира, потренируюсь, а там посмотрим», — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

В первых забегах Кулижников показал третье время на дистанции 500 метров и шестое — на километре. В сумме россиянин занимал третью строчку после первого дня. 0