Кулижников: Хотел сняться с ЧМ, а побил мировой рекорд

Рекордсмен мирарассказал, что хотел сняться с чемпионата мира по конькобежному спорту из-за боли в плече.

На чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити Кулижников победил на дистанции 1000 метров и обновил мировой рекорд. В первый день турнира россиянин упал, а во второй завоевал золото на дистанции 500 метров.

«Я вообще сняться хотел с "тысячи". На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд.

Очень помог Руслан (Мурашов), с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут все сработало на пользу. Отлично все сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться.

Очень тяжелый чемпионат мира для меня — травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто», — сказал Кулижников «Р-Спорт». 0