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    Кулижников: Хотел сняться с ЧМ, а побил мировой рекорд

    Прочие Коньки
    Рекордсмен мира Павел Кулижников рассказал, что хотел сняться с чемпионата мира по конькобежному спорту из-за боли в плече.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников

    На чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити Кулижников победил на дистанции 1000 метров и обновил мировой рекорд. В первый день турнира россиянин упал, а во второй завоевал золото на дистанции 500 метров.

    «Я вообще сняться хотел с "тысячи". На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал — и вот мировой рекорд.

    Очень помог Руслан (Мурашов), с которым мы бежали в паре. У меня обычно на разгоне соперников нет, и это не помогает, а тут все сработало на пользу. Отлично все сложилось. В поворотах было непросто, но мне удалось с этим справиться.

    Очень тяжелый чемпионат мира для меня — травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто», — сказал Кулижников «Р-Спорт». 0

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