Щербакова: Обидно, могла бы побороться за прыжки

Российская фигуристкаподелилась впечатлениями после того, как завоевала серебро чемпионата Европы в Граце.

Щербакова уступила 3,05 балла соотечественнице Алене Косторной.

«Сложно сказать, эмоции смешанные. Хотя немного расстроилась недокруту на флипе, это следствие усталости, возможно, это сказалось.

Обидно, могла бы побороться за прыжки. Сегодня нервничала меньше, чем вчера. Это даже не похоже на меня, обычно, перед произвольной больше нервничаю. Физически не хватило сегодня, видимо.

Пока не понимаю ощущений от чемпионата Европы, пока небольшое опустошение. Эмоции, наверное, придут завтра. В целом от проката еще не отошла», — сказала Щербакова «Р-Спорт». 0