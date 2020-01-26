Косторная — чемпионка Европы по фигурному катанию

Российская фигуристкавыиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании.

Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но упала с тройного лутца, заняв второе место в произвольной программе.

За счет убедительной победы в короткой программе российская фигуристка стала первой по сумме балов.

Еще одна россиянка Анна Щербакова выиграла произвольную программу, но по сумме двух прокатов завоевала лишь серебро.

Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц-тройной тулуп и флип в 4 оборота, но упала при приземлении с сольного четверного лутца.

Бронза досталась россиянке Александре Трусовой, занявшей третье место и в короткой, и в произвольной программах.

Спортсменка чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 159,81

2. Алена Косторная (Россия) — 155,89

3. Александра Трусова (Россия) — 150,39

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 124,06

5. Ева Лотта Кийбус (Эстония) — 121,54

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 119,27

Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 240,81

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76

3. Александра Трусова (Россия) — 225,34

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 181,49 0