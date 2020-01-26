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    Косторная — чемпионка Европы по фигурному катанию

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    Российская фигуристка Алёна Косторная выиграла чемпионат Европы в женском одиночном катании.

    Алёна Косторная
    Алёна Косторная

    Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде, но упала с тройного лутца, заняв второе место в произвольной программе.

    За счет убедительной победы в короткой программе российская фигуристка стала первой по сумме балов.

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    • Еще одна россиянка Анна Щербакова выиграла произвольную программу, но по сумме двух прокатов завоевала лишь серебро.

    Щербакова чисто исполнила каскад четверной лутц-тройной тулуп и флип в 4 оборота, но упала при приземлении с сольного четверного лутца.

    Бронза досталась россиянке Александре Трусовой, занявшей третье место и в короткой, и в произвольной программах.

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    • Спортсменка чисто выполнила только один из трёх заявленных четверных прыжков — четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. При приземлении с четверного лутца и сольного четверного тулупа Александра упала.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Женщины. Произвольная программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 159,81
    2. Алена Косторная (Россия) — 155,89
    3. Александра Трусова (Россия) — 150,39
    4. Алексия Паганини (Швейцария) — 124,06
    5. Ева Лотта Кийбус (Эстония) — 121,54
    6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 119,27

    Итог

    1. Алена Косторная (Россия) — 240,81
    2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76
    3. Александра Трусова (Россия) — 225,34
    4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88
    5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79
    6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 181,49 0

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