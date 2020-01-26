Кацалапов: Подойти близко к Пападакис и Сизерону казалось чем-то невозможным

Российский фигуриств паре сставший чемпионом Европы в танцах на льду впервые с 2013 года, поделился впечатлениями.

«Думаю, что морально справились. Но не могу сказать, что мы ждали этой победы. Подойти близко к Пападакис и Сизерону всем фигуристам на планете казалось чем-то невозможным.

Многие ребята работают над собой и стараются становиться лучше. Мы смотрели прокат ребят, да, они катались не так чисто, как они могут, и у них еще есть потенциал быть лучше, но и у всех нас он тоже есть.

Но это и есть соревнования. Но мы не собираемся останавливаться, мы очень хотим быть лидерами», — цитирует Кацалапова «Спорт-Экспресс». 0