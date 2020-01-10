Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлениемстал победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.

Вторым на 6-м этапе стал другой российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова, уступившего лидеру 4,5 минуты. Тройку лучших замкнул белорус Сергей Вязович на МАЗе.

На этом этапе неудача постигла экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, который на 33-м км спецучастка был вынужден остановиться из-за окончательной поломки двигателя.

В общем зачете грузовиков лидерство сохраняет Каргинов (25 часов 6 минут 20 секунд). На втором месте — Шибалов (+19 минут 14 секунд), на третьем — Вязович (+36 минут 30 секунд). 0