Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев — четвертый

Французский биатлонистзанял первое место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Фуркад показал время 25 минут 27,2 секунды, пройдя дистанцию без промахов.

Вторым финишировал француз Эмильян Жаклен (+25,5 секунды). Третий — немец Йоханнес Кюн (+33,0).

Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Елисеев стрелял точно, а Логинов зашел на один штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 25.27,2 (0 штрафных кругов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (1).

3. Йоханнес Кюн (Германия) — +33,0 (1).

4. Матвей Елисеев (Россия) — +41,1 (0).

5. Александр Логинов (Россия) — +47,8 (1)…

28. Евгений Гараничев (Россия) — +2.03,9 (2)…

37. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.25,6 (2)…

49. Никита Поршнев (Россия) — +2.45,5 (4)… 0