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    Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев — четвертый

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    Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Фуркад показал время 25 минут 27,2 секунды, пройдя дистанцию без промахов.

    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    Вторым финишировал француз Эмильян Жаклен (+25,5 секунды). Третий — немец Йоханнес Кюн (+33,0).

    Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Елисеев стрелял точно, а Логинов зашел на один штрафной круг.

    Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия
    Мужчины. Спринт. 10 км

    1. Мартен Фуркад (Франция) — 25.27,2 (0 штрафных кругов).
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (1).
    3. Йоханнес Кюн (Германия) — +33,0 (1).
    4. Матвей Елисеев (Россия) — +41,1 (0).
    5. Александр Логинов (Россия) — +47,8 (1)…
    28. Евгений Гараничев (Россия) — +2.03,9 (2)…
    37. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.25,6 (2)…
    49. Никита Поршнев (Россия) — +2.45,5 (4)… 0

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