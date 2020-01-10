Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Елисеев — четвертый

Мартен Фуркад
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Вторым финишировал француз Эмильян Жаклен (+25,5 секунды). Третий — немец Йоханнес Кюн (+33,0).
Россияне Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли четвёртое и пятое места. Елисеев стрелял точно, а Логинов зашел на один штрафной круг.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 25.27,2 (0 штрафных кругов).
2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (1).
3. Йоханнес Кюн (Германия) — +33,0 (1).
4. Матвей Елисеев (Россия) — +41,1 (0).
5. Александр Логинов (Россия) — +47,8 (1)…
28. Евгений Гараничев (Россия) — +2.03,9 (2)…
37. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.25,6 (2)…
49. Никита Поршнев (Россия) — +2.45,5 (4)… 0