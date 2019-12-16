Смоляков назвал бокс и MMA спортом нищих

Бывший боец UFCпожаловался на низкие зарплаты бойцов, борцов и боксеров.

«Бокс, борьба и ММА — это борьба нищих. У футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, а какая от них польза?

Все руки в татуировках, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет на зоне, хотя даже там так не расписываются.

Мы хоть характер показываем, когда нас бьют, а они уже умирают чуть их кто задел. Притом матерятся, плюются и так далее.

Единственный раз дошли до четвертьфинала — подвиг. Наши боксеры и борцы приносят кучу медалей, и какое признание получают они? Квартиру и машину за всю карьеру. И это получает только один человек раз в жизни.

А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы одну бюджетную команду и отправьте средства на помощь олимпийцам», — приводит слова Смолякова «Советский спорт». 0