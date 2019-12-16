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    Смоляков назвал бокс и MMA спортом нищих

    Прочие Единоборства
    Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков пожаловался на низкие зарплаты бойцов, борцов и боксеров.

    Дмитрий Смоляков
    Дмитрий Смоляков

    «Бокс, борьба и ММА — это борьба нищих. У футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, а какая от них польза?

    Все руки в татуировках, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет на зоне, хотя даже там так не расписываются.

    Мы хоть характер показываем, когда нас бьют, а они уже умирают чуть их кто задел. Притом матерятся, плюются и так далее.

    Единственный раз дошли до четвертьфинала — подвиг. Наши боксеры и борцы приносят кучу медалей, и какое признание получают они? Квартиру и машину за всю карьеру. И это получает только один человек раз в жизни.

    А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы одну бюджетную команду и отправьте средства на помощь олимпийцам», — приводит слова Смолякова «Советский спорт». 0

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